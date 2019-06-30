شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2626 نقطة مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، بالرغم من انه سجل ارتفاع بلغ 2639 نقطة، وهو ما يعكس الحيرة التي تنتاب المتداولين في الوقت الحالي، لذلك نتوقع ان يتداول المؤشر بين مستوى 2600 ومستوى 2680 نقطة حتى اختراق احدهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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