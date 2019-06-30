شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر خلال جلسة الخميس الماضي بعد سلسلة من الانخفاضات منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10444 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 10350 ومستوى 10650نقطة حتى اختراق احدهم. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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