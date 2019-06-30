شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يعاود الارتفاع بصعوبه - تحليل صباحي - 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.23% بما يعادل 14.42 نقطة ، ويأتي هذا الارتفاع مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 6373.40 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6284.08 ومستوى المقاومة 6501.37 .