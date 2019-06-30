شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً في آخر جلسات الأسبوع الماضي ، على خلفية حالة تفاؤل أصابت معظم أسواق العالم من نتائج اجتماعات مجموعة العشرين المقاومة في مدينة أوساكا باليابان ، ليحقق المؤشر أرباحاً بلغت نسبتها 1.26% بما يعادل 109.53 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 8600.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9000.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8600.00 ومستوى المقاومة 9000.00 .

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