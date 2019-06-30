وزير النفط العراقي يتوقع تمديد اتفاق أوبك 6-9 أشهر

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الأحد إنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة أشهر وتسعة.
وقال الوزير في بيان "منتجو النفط الرئيسيون يمضون صوب قرار لتمديد اتفاق إنتاج النفط بين ستة إلى تسعة أشهر."
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق المبرم مع أوبك لتقليص إنتاج النفط، وذلك مع تعرض أسعار الخام لضغوط متجددة من تنامي الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
يجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا غدا الاثنين، ويعقب ذلك إجراء محادثات مع منتجي الخام غير الأعضاء في أوبك يوم الثلاثاء.
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