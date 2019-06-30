"الشهر العقاري": تخفيض رسوم توثيق العقارات إلى 2000 جنيه

قررت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تخفيض رسوم توثيق وشَهر عقد بيع عقار، تشجيعا للمواطنين على تسجيل ما لديهم من عقارات، لتصبح ألفي جنيه عن كل شَهر أو تصرف بشأن الوحدة العقارية.

وأكدت المصلحة، أنه تم تخفيض رسوم التوثيق والشَهر بناء على التعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 على النحو الوارد مضمونه بنص المادة الأولى:

"لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة لإتمامه – بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونا، مبلغ ألفي جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني".

إجراءات توثيق عقد أو توكيل بالشهر العقاري في المنزل

وأوضحت أنه فيما يتعلق برسوم تكلفة الأعمال المساحية، فجاءت كالآتي:

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- بالنسبة للعقارات المبنية والأراض الفضاء وما في حكمها:

* 500 جنيه حتى مسطح 100 متر مربع.

* ألف جنيه حتى مسطح 200 متر مربع.

* 1500 جنيه حتى مسطح 300 متر مربع.

ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة الوحدة العقارية.