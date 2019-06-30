شكرا لقرائتكم خبر عن أبو هشيمة يتصدر قائمة "أربيان بيزنس" لأقوى الشخصيات العربية بالعالم 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت مجلة "أربيان بيزنس"، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، العضو المنتدب لشركة "حديد المصريين"، ضمن الشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا فى العالم لعام 2019 لكونه شخصية استثنائية فى عالم الصناعة والأعمال بالإضافة الى رؤيته الاقتصادية عالمية القيمة.

وتصدر أبو هشيمة القائمة حيث جاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى.



أحمد أبو هشيمة

يذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حصل على العديد من جوائز التميز وترشح بقوائم رجال الأعمال العرب البارزين على مستوى الشرق الأوسط والعالم منذ عام 2013.

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وقالت مجلة "أربيان بيزنس" وهى تابعة لأقوى مؤسسة نشر اقتصادية فى الوطن العربى والشرق الأوسط، وتعد أحد أبرز المجلات والمواقع المتخصصة فى عالم المال والأعمال، إن أحمد أبو هشيمة رجل أعمال مصرى عصامى طموحه بلا حدود، حيث بدأ العمل في صناعة الصلب في عام 1996 وهو الآن يقود واحدة من أكبر الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.



رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة

وفي عام 2011 ، اتخذ مجازفة محسوبة واستثمر مليار دولار في شركة حديد المصريين ، وهو الأمر الذى أتى بثماره. وتنتج شركة حديد المصريين الصلب المتين عالي الجودة باستخدام تقنيات فعالة ومبتكرة ، وتقنيات حديثة وصديقة للبيئة ، مما مكن المجموعة من أن تصنف من بين أكبر منتجي الصلب الأخضر في العالم بعد التشغيل الكامل لجميع مصانعها الأربعة. تنتج الشركة وفروعها حالياً ما بين 20 و 22 في المائة من إجمالي إمدادات الصلب في مصر.



أبو هشيمة يتصدر القائمة

وأوضحت المجلة كذلك أن أبو هاشمة هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المصريين، التي أسسها في عام 2017 باستثمارات إجمالية قدرها 360 مليون دولار. سيبدأ المصنع عملياته في سبتمبر من هذا العام، وسينتج مليوني طن من الأسمنت سنويًا، وهى الخطوة الأولى نحو تحقيق حلمه في إنشاء متجر شامل لجميع مواد البناء.

ويشارك أبو هشيمة أيضًا في الأعمال الخيرية في محيط مجتمعه وفي جميع أنحاء مصر، وهو يشجع التنمية الشخصية والمهنية بين شباب البلاد. تعد مساعدة جيل الشباب فى مصر واحدة من أهم أولوياته على مر السنين، وكان لديه رؤية واضحة للشباب المصريين، وخاصة أولئك الذين لديهم موهبة ومهارات من شأنها أن تسهم في رفاهية البلاد.