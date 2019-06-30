عمرو جاد الله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري يكشف خطة البنك التوسعية خلال 2020

كتب: أحمد أبوعقيل

أكد عمرو جادالله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري في حواره مع الاعلامي ايهاب الديك في برنامج" المال والناس" أن ما حققه البنك العقاري من معدلات نمو وتطور في مستوى الخدمات البنكية هو حصيلة استراتيجية طموحة يستهدفها البنك منذ تولي إدارة البنك خلال 2017، لافتا الى أن البنك المركزي كان له الدور الأكبر في دعم البنك العقاري المصري للخروج من أصعب التحديات التي واجهت البنك خلال السنوات الماضية.

وأوضح جادالله أن البنك العقاري المصري استهدف منذ عام 2017 أن يتحول من بنك متخصص إلى بنك كامل يقدم كافة الخدمات ويخدم مختلف القطاعات، قائلا" أنه عندما بدأنا المهمة في تولى مسؤولية البنك العقاري كانت محفظة القروض تبلغ 5 مليار جنيه وتقابلها محفظة الودائع بإجمالي 25 مليار جنيه وكانت هناك مستوى عالي من التعثرات والخسائر نتيجة لارتفاع تكلفة الودائع، ولكي نعمل منظومة بنكية صحيحة كان لابد من تنمية قطاع القروض الشخصية، واستطاع البنك أن يحقق طفرة فى محفظة الودائع والتي بلغت 41 مليار جنيه.

كما شهدت محفظة القروض نموا ملحوظا حيث بلغت 14 مليار جنيه، وكان ذلك نتيجة لجهد كبير مبذول من فريق عمل البنك بجانب دعم البنك المركزي للوصول الى هذا المستوى والخروج من عثرات البنك التي كان يعاني منها.

واضاف جادالله في حواره لـ "مال واعمال" أن الديون المتعثرة التي عانى منها البنك لفترة طويلة كانت قائمة على منظومة خاطئة لا تجبر العميل على الالتزام، ومع تولى ادارة البنك علنا على تقليل نسبة الديون المتعثرة من 6.1 مليار الى 3.5 مليار جنيه، وهو جزء كبير من هذا الإنجاز كان يتم معالجته من خلال تقديم طرق وحلول مختلفة من التسويات مثل عملاء شركات السياحة التي تعثرت لظروف خارجة عن إرادتهم، كما أن انه تم تصنيف العملاء المتعثرين إلى قوائم وفقا أسباب التعثر.

وأوضح جادالله أن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو على مستوى كافة القطاعات، أبرزها منتجات التجزئة المصرفية ومنتجات ائتمانية كبرى، واستمرار معدلات النمو في الودائع، كما أن البنك في الأساس بنك عقاري يستهدف نمو قطاع التمويل العقاري في مختلف الشرائح، وفيما يخص إجمالي عدد فروع البنك في مصر نحن نمتلك 31 فرع، ونستهدف تدشين عدد من الفروع الجديدة للوصول الى 40 فرع مع نهاية 2020.

وأضاف جادالله " نسعى لزيادة التواجد في الخارج حيث نمتلك 14 فرع في الأردن و5 فروع في فلسطين، ونعمل على زيادة التوسع خلال السنوات المقبلة، مع الحرص على تقديم مستوى أعلى من الجودة في الخدمات البنكية المقدمة.