شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى مواد البناء:4.6% تراجعا بصادرات السيراميك خلال أول 5 أشهر من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس التصديرى لمواد البناء، إن صادرات مصر من "السيراميك" و"الأدوات الصحية" تراجعت بنسبة 4.6% لتبلغ 124 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2019 مقابل 130 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

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وأضاف المجلس فى بيانه الشهرى، أن صادرات مصر من "السيراميك" تراجعت خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري، بنحو 6 %، لتبلغ 69 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن صادرات "الأدوات الصحية" تراجعت خلال الفترة من "يناير- مايو" من العام الحالي بنحو 1 % لتبلغ 55 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، منوها إلى أنه تم التصدير إلى نحو 83 دولة منهم 11 دولة لأول مرة تضمنت (مالطا-زيمبابوي روديسيا الجنوبية-انجولا وكاببندا- فيتنام- جامبيا- جواديلوب-غيانا الفرنسية-الكونغو برازفيل- الكونغو زائير-الدانمارك-اتحاد ماليزيا).