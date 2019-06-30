شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى مواد البناء:4.6% تراجعا بصادرات السيراميك خلال أول 5 أشهر من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المجلس التصديرى لمواد البناء، إن صادرات مصر من "السيراميك" و"الأدوات الصحية" تراجعت بنسبة 4.6% لتبلغ 124 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2019 مقابل 130 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف المجلس فى بيانه الشهرى، أن صادرات مصر من "السيراميك" تراجعت خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري، بنحو 6 %، لتبلغ 69 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن صادرات "الأدوات الصحية" تراجعت خلال الفترة من "يناير- مايو" من العام الحالي بنحو 1 % لتبلغ 55 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، منوها إلى أنه تم التصدير إلى نحو 83 دولة منهم 11 دولة لأول مرة تضمنت (مالطا-زيمبابوي روديسيا الجنوبية-انجولا وكاببندا- فيتنام- جامبيا- جواديلوب-غيانا الفرنسية-الكونغو برازفيل- الكونغو زائير-الدانمارك-اتحاد ماليزيا).
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