شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد، 30 – 6 – 2019، استقرارا فى جميع المناطق، وذلك بعد أن شهدت انخفاضا فى مطلع الأسبوع الجارى.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شبعة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار اليوم شهدت استقرارا، حيث يتراوح السعر بين 22 – 23 جنيها وارد المزرعة، موضحا أنه يتم البيع للمستهلك من 25 – 27 جنيها، حسب المنطقة.

وأضاف رئيس شبعة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار البيض تراجعت جنيها عن أسعار أمس، مشيرا إلى أن سعر الكرتونة وارد المزرعة ب 24.5 جنيها، فى حين تباع للمستهلك بسعر ما بين 27 – 29 جنيها.

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