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ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأحد 30 يونيو

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كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الأحد 30 يونيو، بمقدار جنيهين.

وتراجعت أسعار الذهب، عالميًا، أول أمس الجمعة، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع.

وكان عيار 21 قد سجل الثلاثاء الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأحد كالتالي:

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عيار 18 بـ 556 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 649 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 742 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5192 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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