ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الأحد 30 يونيو

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الأحد 30 يونيو، بمقدار جنيهين.
وتراجعت أسعار الذهب، عالميًا، أول أمس الجمعة، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع.
وكان عيار 21 قد سجل الثلاثاء الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأحد كالتالي:
عيار 18 بـ 556 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 649 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 742 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5192 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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