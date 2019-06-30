شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 30 -6-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 30 -6-2019 ، استقرارا ملحوظا قياسا على الأسعار التى تم تسجيلها فى الساعات المتأخرة من مساء أمس، والتى شهدت انخفاض بقيمة 4 جنيهات، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 648 جنيها للجرام.
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل اليوم 555 جنيها للجرام
عيار 21 سجل اليوم 648 جنيها للجرام
عيار 24 سجل اليوم 740 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5184 جنيها
الأوقية 1409 دولار
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، وأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
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