شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد السعودى 1.66% فى الربع الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، نمو الاقتصاد السعودى 1.66 % فى الربع الأول من العام الحالى.
وبعد انكماشه فى 2017، نما اقتصاد السعودية 2.2 % العام الماضى، لكن من المتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد الدولى، نمو اقتصاد المملكة 1.9 % فى 2019.
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