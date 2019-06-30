شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد السعودى 1.66% فى الربع الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، نمو الاقتصاد السعودى 1.66 % فى الربع الأول من العام الحالى.

وبعد انكماشه فى 2017، نما اقتصاد السعودية 2.2 % العام الماضى، لكن من المتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولى، نمو اقتصاد المملكة 1.9 % فى 2019.