شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 30 – 6- 2019 استقرارا فى معظم الأصناف داخل الأسواق، وذلك طبقا للأسعار داخل سوق العبور للجملة.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 3- 4 جنيهات للكيلو، كما انحصرت أسعار البطاطس بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، كما سجل سعر البصل 1.5 – 3.75 جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البامية بين 9- 15 جنيها للكيلو، والفاصوليا تراوحت بين 9- 15 جنيها للكيلو، والباذنجان البلدى بين 1.5 – 3 جنيها للكيلو.

بينما شهدت أسعار الفاكهة، استقرارا، حيث تراوح سعر الليمون بين 20- 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر العنب البناتى الأصفر بين 4 -8 جنيها للكيلو، والعنب البناتى الأحمر بين 4 -10 جنيها للكيلو، والتفاح المصرى بين 3 -7 جنيهات للكيلو ، وسعر الكنتالوب بين 2 – 4.5 جنيها للكيلو .

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الجدير بالذكر، أن سوق الفواكه يشهد حاليا انخفاضا ملحوظا فى الأسعار، مقابل نفس التوقيت فى العام الماضى، وهو ما ظهر واضحا على المانجو التى تعتبر أحد الأصناف شائعة الانتشار، والتى تتمتع بإقبال كبيرا لدى جميع المستهلكين، وانخفضت أسعار المانجو هذا العام عن العام الماضى، لما يزيد عن 30% للعام الماضى.