شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر رسمى: انكماش أنشطة المصانع فى الصين فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح رسمي اليوم الأحد انكماش أنشطة المصانع في الصين أكثر من المتوقع في يونيو بما يبرز الحاجة إلى تحفيز اقتصادي في ظل تشديد الولايات المتحدة الضغوط التجارية.
وبحسب مسح مكتب الإحصاءات، سجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 49.4 في يونيو ، دون تغير عن مايو.
ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.
وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع المحللون أن يظل المؤشر على جانب الانكماش، مرتفعا قليلا فحسب إلى 49.5 ليشير إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد.
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