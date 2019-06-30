شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تحدد سعر بروبان يوليو عند 375 دولارا للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرامكو السعودية اليوم الأحد إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يوليو عند 375 دولارا للطن، انخفاضا من 430 دولارا في يونيو. Advertisements سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا. وحددت الشركة سعر البوتان عند 355 دولارا للطن، انخفاضا من 415 دولارا في الشهر السابق.

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