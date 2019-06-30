الان تتابع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.66% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 10:20 ص, 30 يونيو 2019 م التعليقات: 0 على أساس سنوي في الربع/1 من 2019 الرياض- الخليج 365: كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الأحد عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.66% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019.

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