السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أعلن المهندس نبيل العمودي، وزير النقل السعودي، على حسابه بتويتر عن إقلاع أولى رحلات مطار خليج نيوم. وقال في تغريدة له عبر توتير "أقلعت أولى رحلات مطار خليج نيوم النافذة الجديدة على البحر الأحمر، وحملت على متنها طموحا لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح موردا إضافيا لها.. أبارك لقيادتنا الرشيدة هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائي لمستقبل طموحه عنان السماء".



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كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل السعودي يعلن عن إقلاع أولى رحلات مطار خليج نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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