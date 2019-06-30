شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 30 يونيو الجاري حتى 4 يوليو المُقبل، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعية العمومية لشركة بوبا العربية، بالإضافة أحقية توزيع أرباح كل من المملكة القابضة، المجموعة السعودية، المتقدمة، سدكو كابيتال ريت، ينساب، فضلاً عن صرف أرباح كل من أسمنت ينبع، طيبة القابضة، التموين، سدافكو، وأسمنت السعودية.

وتبدأ شركة الخطوط السعودية للتموين، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الأول من عام 2019 بقيمة 106.6 مليون ريال، بواقع 1.3 ريال للسهم، وبما نسبته 13% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُستحق، يوم الأحد، توزيعات أرباح شركة المتقدمة للبتروكيماويات، عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 137.8 مليون ريال، بحصة تبلغ 70 هللة للسهم، وبنسبة تبلغ 7% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة طيبة للاستثمار، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الأول من عام 2019 بقيمة 72.205 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.45 ريال للسهم، بما نسبته 4.5% من القيمة الإسمية للسهم.

ويُستحق، يوم الأحد، توزيعات أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، عن النصف الأول للعام 2019، بقيمة 337.5 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتبدأ شركة أسمنت ينبع، اليوم الأحد، صرف الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام المالي 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 78.750 مليون ريال، بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيعات أرباح صندوق سدكو كابيتال ريت، عن الفترة من 1 أبريل 2019 إلى 30 يونيو 2019 بقيمة 9.9 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.165 ريال سعودي لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.65% أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي.

كذلك يُستحق، اليوم الأحد، توزيعات أرباح شركة المملكة القابضة، عن العام 2018 بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

وتبدأ الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، يوم الإثنين، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، بمبلغ 65 مليون ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ويُستحق، يوم الثلاثاء، توزيعات أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" ، عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 984.375 مليون ريال، بحصة 1.75 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 17.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الأسمنت السعودية، يوم الثلاثاء، صرف الأرباح المستحقة عن النصف الأول من العام 2019، بإجمالي 229.5 مليون ريال بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.