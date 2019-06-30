شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الممتد بين 29 - 4 من يونيو الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، ينعقد اجتماع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري لمناقشة بعض المسائل الخاصة بالشركة.

وتجتمع الجمعية العمومية لشركة الصفوة مباشر المدرجة بسوق دبي المالي يوم غد الأحد أيضاً وذلك لمناقشة وإقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتبرئة ذمة الأعضاء المستبدلين أو المستقيلين وتغيير اسم الشركة.

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وتنعقد يوم الإثنين المقبل الجمعية العمومية ومجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لمناقشة التوصية بشأن عدم توزيع أرباح سنوية، ومستجدات وزارت وهيئات الصحة، وأداء الربع الأول 2019.

كما ينعقد يوم الإثنين أيضاً مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمينتس المدرجة بسوق دبي المالي وذلك للنظر في مقترح الدخول في اتفاقية بشأن الملكية الفكرية والاعتمادات المتعلقة بها.

وأما يوم الثلاثاء المقبل فيجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك لمناقشة المستجدات المالية، ومستجدات المشاريع ومواضيع أخرى.