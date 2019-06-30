رئيس الوزراء الياباني يشيد بجهود المملكة لخفض اعتمادها على النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بجهود السعودية للحد من اعتمادها على النفط ووعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن تساعد اليابان السعودية في خطة إصلاح شاملة
وبحسب موقع euronews ذكر شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني لولي العهد "رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية هي إصلاح رئيسي غير مسبوق يهدف إلى الابتعاد عن الاعتماد على النفط وتنويع الصناعة، بمبادرة من جلالتكم"
وأضاف شينزو آبي لولي العهد "رؤية المملكة 2030 إصلاح رئيسي غير مسبوق يهدف إلى الابتعاد عن الاعتماد على النفط وتنويع الصناعة"
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