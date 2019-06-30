شكرا لقرائتكم خبر عن إيديهم تتلف فى حرير.. سيدات بالصعيد يصنعن الإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات لصناعة الالكترونيات، بشأن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، عن قصة نجاح بمصنع الإلكترونيات بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، حيث يعمل فى المصنع نحو 300 سيدة من ضمن العالمين به لديهم مهارات كبيرة للغاية، مشيرا إلى أنه يساهم أيضا فى تمكين المرأة الصعيدية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن من ضمن العاملين فى المصنع المتخصص فى تصنيع الهاتف المصرى سيدات يعملن كرؤساء للخطوط أيضا، مضيفا أنهن يستمررن فى عمل متكرر لساعات طويلة، مشيرا إلى أن العالمين فى المصنع يصل عددهم ما بين 400 إلى 500 فرد.

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وقال إن العالمين بخط الإنتاج بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط تدربوا بكفاءة عالية على اكتساب الخبرة فى تصنيع الإلكترونيات.

وتركز استراتيجية صناعة الإلكترونيات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تصنيع التابلت المدرسى بمكون محلى 50% حيث تخوض الوزارة محادثات مع عدد من الشركات العالمية فى هذا الشان، كما تركز الوزارة على مجموعة من المنتجات الواعدة يتصدرهم "الموبايل" و"التابلت" والإلكترونيات التى تعمل بمجال الطاقة مثل العدادات الذكية أو الرقمية وبها نسبة تصنيع فى مصر وسوق كبير للغاية، بالإضافة إلى اللمبات الليد الموفرة للطاقة، وأنظمة الطاقة الشمسية، وهى قطاعات هامة نركز عليها خلال الفترة المقبلة.