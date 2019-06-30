شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. والليمون بـ 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29 – 6- 2019 استقرارا فى معظم الأصناف داخل الأسواق، وذلك طبقا للأسعار داخل سوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار الطماطم بمختلف جودتها حيث تراوح السعر بين 3- 4 جنيهات للكيلو ، نفس الأمر بالنسبة لسعر كيلو البطاطس الذى تراوح بين 2.5-4 جنيهات، كما سجل سعر البصل 1.5 – 3.75 جنيها للكيلو، والفاصوليا تراوحت بين 9- 15 جنيها للكيلو، والباذنجان البلدى بين 1.5 – 3 جنيها للكيلو.

بينما شهدت أسعار الفاكهة، استقرارا، حيث تراوح سعر الليمون بين 20- 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر العنب البناتى الأصفر بين 4 -8 جنيها للكيلو، والعنب البناتى الأحمر بين 4 -10 جنيها للكيلو، والتفاح المصرى بين 3 -7 جنيهات للكيلو ، وسعر الكنتالوب بين 2 – 4.5 جنيها للكيلو .

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الجدير بالذكر، أن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن اسعار الخضروات شهدت انخفاضا كبيرا هذا الموسم مقارنة بالعام الماضى، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض بلغت لما يقرب من 40٪ لبعض الأصناف.