شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المركزى للتعمير" يتفقد محور شبين الكوم / طملاى المزدوج بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع محور التعمير (طريق شبين الكوم / طملاى المزدوج) بمحافظة المنوفية، والذى يقوم بتنفيذه جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والتى وصلت إلى 95%، للانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

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وقال اللواء محمود نصار، إن المحور يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاى، بطول 16 كم وعرض21 مترًا، بتكلفة 834 مليون جنيه، موضحًا أن أهمية المشروع تتمثل فى تحقيق ربط مباشر بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند مدينة السادات، بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى عند مدينة قويسنا، للمساهمة فى توفير الوقت، وتيسير الحركة المرورية بين الطريقين، وخدمة المدن والقرى على جانبى المحور، والمساهمة فى تنمية مدينة السادات.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم التغلب على جميع المعوقات التى واجهت تنفيذ المشروع، حيث أن المحور يتقاطع مع العديد من الترع والمصارف والطرق، مما تطلب تنفيذ 27 عملا صناعيا، وتشمل (10 كبارى علوية - 5 كبارى سطحية - 12 نفقا)، مضيفًا أن الكبارى العلوية على مسار المحور هى (بحر سيف بطول 325 م - ميت ربيعة بطول 202 م - الباجورية بطول 204 م - امبابى بطول 129 م - السرساوية بطول 131 م - بلاطة انتقالية بطول121 م - السكة الحديد بطول 217 م - سبل بطول 240 م - النعناعية بطول 201 م - سبل بطول 176 م)، والكبارى السطحية على مسار المحور هى (الشعب بطول 26 م - شنوان بطول 31 م - الواط بطول 26 م - شبشير بطول 20 م - السبيل بطول 23 م).