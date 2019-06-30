شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. 7 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر يبلغ نحو 7.4 مليار دولار. وفى السطور التالية نتعرف على كافة تفاصيل الاستثمارات الألمانية والتعاون بين مصر وألمانيا فى المجال الاقتصادى من خلال الانفوجراف بمناسبة الزارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا: 1- تبلغ عدد الشركات الالمانية فى مصر 1217 شركة . 2 - القطاع الصناعى يستحوذ على 61% من الشركات العاملة . 3 - أبرز مجالات عمل الشركات قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والحديد والصلب، والغاز. Advertisements 4 - يصل حجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا 2.1 مليار يورو. 5 - بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 4.5 مليار يورو خلال 2018. 6 - شهدت الصادرات المصرية لألمانيا زيادة بنسبة 10.5% لتصل إلى 361.3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019. 7 - ارتفعت نسبة الصادرات المصرية البترولية إلى ألمانيا بنسبة 23.5 %، لتصل إلى 168.3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019.

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