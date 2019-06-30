شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك فى سوق الجملة والبلطى بـ37 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الاسماك اليوم السبت 29 – 6 -2019 استقرارا فى أسعار معظم الأصناف طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة .
واستقر سعر كيلو سمك البلطى 1 بين 33 – 37 جنيها، والبلطى 2 بين 27 – 31 جنيها للكيلو، والبلطى الأسوانى بين 15 – 37 جنيها للكيلو، وسعر الكيلو لسمك القشر بياض 50 – 66 جنيها، والمكرونة السويسي بين 50 – 66 جنيها للكيلو، وسعر كيلو البورى بين 39 – 45 جنيها.
فيما وصل سعر سمك البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبرى ليترواح بين 180 – 280 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 – 150 جنيها.
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