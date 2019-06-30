شكرا لقرائتكم خبر عن تغطى الحريق والسرقة.. وثيقة التأمين على المنازل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التأمين على المنزل فى مصر صورة من صور التأمين على الممتلكات، وإن كان غير منتشر بشكل كبير فى مصر رغم أهميته، كما يعد نمط التأمين على المنازل من الأشكال المستحدثة على المجتمع المصرى، ولكنها ذات أهمية كبيرة، فهى نوع من الأمان على أبسط الممتلكات لدى الفرد.

وبحسب بنشرة توعوية لاتحاد التأمين، تتوافر فى سوق التأمين المصرى، وثيقة تأمين حماية الاسرة ومسكنها، وهى وثيقة شاملة توفّر العديد من التغطيات التأمينية للمنزل ومحتوياته بقسط سنوى.

وتتضمن الوثيقة التغطيات التالية :

1- الخسارة أو التلف الذى يلحق بالمبانى و/ أو المحتويات الموجودة بداخلها

2- الحوادث الشخصية للمؤمن له أو زوجه

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3- تعويض الإيجار.

4- المسئولية المدنية قبل المالك والغير.

وتقدم الوثيقة تغطية فى حالة وقوع حريق بالمنزل، وتغطى الخسائر التى تلحق بالمبنى المملوك للمؤمن له، والتى تنتج عن الحريق أو الانفجار، كما تغطى الخسائر التى تحدث لمحتويات المنزل (سواء كان مملوكًا أو مؤجرًا) نتيجة الحريق.

كما توفر الوثيقة تعويضًا للأسرة عن قيمة الايجار الفعلى لأى مسكن بديل، (الإيجار الذى كان يدفعه المستأجر خلال الفترة اللازمة لإعادة المبنى إلى ما كان عليه).

وفى كل الأحوال يجب ألا تتعدى الفترة التى يستحق عنها التعويض المدة اللازمة لإعادة المسكن صالحا للسكن أو مدة ثلاثة أشهر أيهما أقل، وبحيث لا تتعدى مسئولية الشركة عن هذا الالتزام عن أى عام تأمينى 5 % من مبلغ تأمين المحتويات.

كما تغطى الوثيقة خطرى السرقة، والخسارة الناتجة عن الأخطار التى تنشأ من صنع الإنسان، كالشغب والاضطرابات والسطو وكذلك محاولات السرقة.