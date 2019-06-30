شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: افتتاح مشروع كيما 2 بتكلفة 11.6 مليار جنيه خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه سيتم افتتاح أضخم مشروع للكيماويات فى الشرق الأوسط، وهو مشروع كيما 2 التابع لشركة كيما فى محافظة أسوان، بتكلفة 11.6 مليار جنيه فى إطار احتفالات مصر بعيد ثورة 30 يونيو السادس خلال أيام.

أضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أنه كان من المنتظر افتتاح المشروع غدا 30 يونيو، إلا إنه سيتم افتتاحه خلال الشهر المقبل، لافتا أن المشروع سيكون قد اشتغل بشكل كامل تزامنا مع الافتتاح، لا سيما أن مشروع انتاج الأمونيا اشتغل بالفعل، وخلال أيام سيعمل مشروع اليوريا أيضا.

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كان رئيس القابضة للصناعات الكيماوية تفقد وحدات المشروع بأسوان واطمأن على سير العمل، وعلى بدء إنتاج الأمونيا التجريبى.