الفالح: تمديد اتفاق روسيا والسعودية لخفض إنتاج النفط سيسهم فى توازن الأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، إن اتفاق روسيا والسعودية خلال قمة مجموعة العشرين على تمديد اتفاق أوبك+ لخفض المعروض النفطى بعد يوليو سيسهم فى تقليل المخزون العالمى وتحقيق التوزان فى أسواق الخام.
وأوضح الوزير فى حسابه الرسمى على موقع تويتر أن الشراكة بين الرياض وموسكو تمهد الطريق لحفظ مصالح البلدين المنتجين للنفط والمستهلكين على السواء وكذلك استمرار نمو الاقتصاد العالمي.
وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى اليابان إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق مع أوبك بشأن تقليل الإنتاج بواقع ستة إلى تسعة أشهر فى ظل الضغوط التى تتعرض لها أسعار النفط نتيجة ارتفاع المعروض الأمريكى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
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