شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: اتفاق روسيا والسعودية يظهر الالتزام باستقرار سوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في بيان اليوم السبت إن الاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد تخفيضات إنتاج الخام يظهر التزام البلدين باستقرار سوق النفط. واتفقت السعودية وروسيا على تمديد اتفاق أوبك لخفض إمدادات الخام لمدة بين ستة وتسعة أشهر.

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