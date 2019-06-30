شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 4.32% خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 14100.74 نقطة خلال الربع الثانى من العام الجارى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 11.87% ليغلق عند مستوى 603.56 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 11.36% مغلقًا عند مستوى 1540.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 7.89% مغلقًا عند مستوى 1540.64 نقطة.