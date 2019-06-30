شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك: روسيا ومنتجون آخرون يدعمون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم السبت: إن روسيا ومنتجين آخرين للنفط يدعمون جميعا اقتراحا بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام، مضيفا أن من الأفضل تمديده لمدة تسعة أشهر.

وتابع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان قبيل اجتماع منتجين من أوبك ومنتجين مستقلين فى فيينا هذا الأسبوع "أعتقد أن قرار التمديد يحظى بدعم".

وأضاف أن أزمة الخام الملوث في شبكة أنابيب مملوكة لروسيا انتهت وأن على بلاده الآن التعامل مع الخام الملوث الموجود فى خزانات.