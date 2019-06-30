شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان توقع اتفاق قرض مجمع بقيمة 375 مليون دولار مع بنوك إماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم السبت، أنها وقعت اتفاقا، للحصول على قرض مجمع قيمته 375 مليون دولار من بنوك إماراتية خلال شهر يونيو، يشمل شرائح تقليدية، وأخرى تتفق مع النظام المصرفى الإسلامى.

وذكر بيان أصدرته الحكومة الباكستانية، أن مجموعة من البنوك الكبرى فى الإمارات، استوفت طلبات الاكتتاب لشرائح القرض بالكامل.