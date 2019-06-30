شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار زيوت شل وموبيل مبالغ فيها وتحمل المستهلك نفقات حملاتها الدعائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاع البترول، إن أسعار الزيوت بشركتى شل زيوت وموبيل أسعار مبالغ فيها بشكل كبير، بما لا يتوافق مع إمكانيات السوق المصرى، وفى ظل وجود منتاج أخرى منافسة فإن هناك توجه نحو منتجات الشركات الأخرى هربا من استغلال شل وموبيل.

وأضافت المصادر، لـ"الخليج 365" أن ارتفاع أسعار الزيوت بشركة شل زيوت وشركة موبيل مبالغ فيها بشكل كبير بسبب حملات الدعاية المرتفعة، حيث تقوم كلتا الشركتين بصرف مبالغ طائلة على الدعاية للمنتج ومن ثم تحميلها على المستهلك.

Advertisements

وأشارت المصادر، إلى أن ارتفاع تكاليف الدعاية لشركة شل زيوت وشركة موبيل يتحملها المستهلك وفى نفس الوقت فإن أسعار منتجات الزيوت للشركات الوطنية منخفضة بالنسبة لتلك الشركات.

ولفت المصادر، إلى أن المنتجات الوطنية للزيوت للشركات الثلاثة والتى تتبع قطاع البترول تحمل منتجاتها نفس الجودة ونفس المعايير ونفس مستوى الأداء ذات أسعار منخفضة مقارنة بأسعار منتجات شركات شل زيوت وموبيل.

وذكر المصدر، أن معدل الارتفاع للجالون الواحد والذى يحتوى على 4 لترات فى حدود 80 جنيها، موضحا أن شركات الزيوت العاملة فى مصر تحصل على الزيت من شركة اموك وشركة العامرية لتكرير البترول.