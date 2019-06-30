شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض والكيلو للمستهلك بـ25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن و البيض اليوم السبت، 29 – 6 – 2019، انخفاضا ملحوظا مع بداية الأسبوع وذلك نتيجة لتراجع الإقبال وزيادة المعروض.
وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شبعة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن تراجعت لأكثر من جنيهين للكيلو، حيث سجل سعر كيلو وارد المزرعة 22 جنيها، مشيرا إلى أن سعر البيع للمستهلك يتراوح بين 25– 27 جنيها للكيلو حسب المنطقة .
وأضاف رئيس شبعة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أسعار البيض تراجعت أيضا مع بداية الاسبوع حيث وصل سعر كرتونة البيض الى 25 جنيها تسليم مزرعة، بانخفاض 2.5 جنيه عن الاسبوع الماضى، موضحا أن سعر بيع الكرتونة للمستهلك يتراوح بين 29 – 30 جنيها للكيلو حسب المنطقة .
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