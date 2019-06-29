محمد بن سلمان: تمكين المرأة والشباب محوران للنمو المستدام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة، الأمير محمد بن سلمان قادة ورؤساء وفود الدول في القمة أمس في جلسة مصاحبة بعنوان «تمكين المرأة اقتصاديا»، حيث أكد القادة على ضرورة التعاون مع الدول الأقل نموا لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وتم خلال الجلسة تقديم عدد من التقارير الخاصة بالمنظمات الدولية حول الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وتطرق المتحدثون خلال الجلسة إلى أبرز الجهود في سبيل دعم المرأة اقتصاديا وأهمية ذلك في رفع الناتج القومي للدول، وكذلك ضرورة التعاون مع الدول الأقل اقتصادا في سبيل محو الأمية التقنية للمرأة، بالإضافة إلى التدريب المهني، وريادة الأعمال للسيدات، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإيجاد فرص عمل متساوية.