الثقافة اليابانية لا تشبهها ثقافة أي بلد آخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتمتع اليابان بثقافة مميزة لا تشبه ثقافة أي بلد آخر، بحسب ما ذكره موقع Inside Japan Tours. فللثقافة اليابانية عدد من الجوانب المختلفة المثيرة للاهتمام، ومنها المطبخ، الفنون المسرحية، الرياضة، الأنيمي، المانجا.

وتنغمر الثقافة اليابانية في التاريخ الغني والتقاليد العميقة التي تعود إلى آلاف السنين، فالمجتمع الياباني في حالة مستمرة من التغيير السريع والتطور في الكثير من المجالات مثل الأزياء والتكنولوجيا. وفي الوقت الحاضر برزت ثقافة اليابان كواحدة من أبرز الثقافات في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى الانتشار العالمي لثقافتها الشعبية.

الشعب الياباني

تغيرت الأنماط الأسرية على مدى عقود، من أسر متعددة الأجيال إلى أسر نموذجية بوالدين وأطفالهما، خاصة في المناطق الحضارية.

الطعام الياباني

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المأكولات اليابانية معروفة على مستوى العالم بسبب دقتها وتقنياتها الفائقة، فكل منطقة في اليابان لديها مجموعة خاصة من الأطباق المتخصصة مع مكونات مختارة بعناية لتكمل نكهة فريدة، إذ يتكون الطعام الياباني من الأرز المطبوخ والشوربات والمخللات والأطباق الجانبية، حيث يعتبر الأرز غذاء أساسيا، بالإضافة إلى المأكولات البحرية خصوصا السمك، فهو جزء لا يتجزأ من النظام الغذائي الياباني، سواء أكان يؤكل بشكل مباشر أو مشوي أو مقلي، بالإضافة إلى شرائح رقيقة مشوية من اللحم البقري.

المشروبات اليابانية

في اليابان ستسمع الكثير من المصطلحات المختلفة للشاي الأخضر. واحد من أكثر المصطلحات التي من المرجح أن تسمعها هو الماتشا الذي يشير إلى الشاي الأخضر المطحون بدقة، والذي يستخدم في حفل الشاي الياباني، حيث يعد تقليدا قديما، وهو عبارة عن تكوين رابطة بين المضيف والضيف يوضح روح الكرم والاحترام، ويمكنك العثور على أنواع مختلفة من المنتجات المطعمة بنكهة الماتشا في اليابان، من ماتشا لاتيه في ستاربكس إلى الآيس كريم والشوكولاته وجميع أنواع الحلويات.

الرياضة اليابانية

تلعب الرياضة دورا مهما في نسيج الحياة اليابانية الحديثة، إذ يتعلمها الصغار في المدرسة لغرس شعور الفخر والعمل الجاد والتفاني، على الرغم من أن الرياضات الحديثة مثل البيسبول وتنس الريشة والتنس وكرة القدم تحظى بشعبية كبيرة، إلا أن اليابان معروفة بالألعاب الرياضية ذات الشخصية التقليدية القديمة مثل الساموراي السومو، الكندو، الكاراتيه، أكيدو والجودو.

الفن الياباني

هناك الكثير من الفنون الشهيرة في اليابان، مثل فن قص الورق وفنون الأداء التقليدية و(ايكيبانا)، وهو فن تنسيق الزهور، وعروض المسارح المتنوعة مثل مسرح الدمى ومسرح كابوكي، وهو أحد أشهر أنواع المسارح في اليابان، بالإضافة إلى فن الأنيمي والمانغا، وهي عبارة عن كتب هزلية تحتوي على صور ورسومات لشخصيات تصور قصة، بحيث يكون لكل فئة عمرية شخصيات مشهورة.