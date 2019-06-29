ترمب يتراجع عن فرض رسوم جديدة على الصين ويلغي حظر هواوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده لن تفرض رسوما جديدة على الصين، لكنه أضاف أن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة، وأضاف أنه تم الاتفاق مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، وأوضح أنه مستعد للمضي قدما في التفاوض مع الصين، مضيفا «الصين لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا».

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أما فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي الداخلي، فأكد ترمب أن سياسته حققت أرقاما جيدة في خفض معدلات البطالة في أمريكا.

وبحسب وكالة «شينخوا» الرسمية فإن البلدين سيستأنفان المفاوضات «على أساس المساواة والاحترام المتبادل». وأشارت إلى أن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأمريكي بأنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بشكل منصف. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد في وقت سابق أمس، أن اجتماعه بشأن التجارة مع نظيره الصيني شي جين بينغ كان «ممتازا»، مشيرا إلى أن المفاوضات «عادت إلى مسارها». وقال ترمب عقب المحادثات التي جرت على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان «أجرينا لقاء جيدا جدا بل ممتازا مع الرئيس الصيني شي»، مضيفا «عدنا إلى المسار الصحيح».

وأفادت وسائل إعلام رسمية أمس أن الصين رحبت بتعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب برفع بعض القيود عن مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لشركة «هواوي» الصينية العملاقة في مجال الاتصالات.