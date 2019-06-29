الأمير محمد بن سلمان وبوتين يؤكدان أهمية استمرار التعاون في المجال النفطي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، الأمير محمد بن سلمان مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين أمس في مدينة أوساكا اليابانية، مجالات التنسيق المشترك، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمار، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال النفطي.

وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع ولي العهد، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين 6 و9 شهور.

وحمل بوتين في الاجتماع ولي العهد نقل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية، مبديا تطلعه لهذه الزيارة.

وعبر عن سروره بلقاء سمو ولي العهد، ومناقشة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام والعمل المشترك.

ورحب باستضافة المملكة لقمة دول مجموعة العشرين القادمة، معربا عن ثقته بأن رئاسة المملكة لأعمالها ستسهم في حل الموضوعات التي تحظى باهتمام دولي.

وأكد الرئيس الروسي دعم بلاده للمملكة لإنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين القادمة.

ونقل ولي العهد لفخامته تحيات وترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بزيارة فخامته المملكة في الفترة المقبلة.

وأبرز الأمير محمد بن سلمان ما تشهده العلاقات السعودية الروسية في السنوات القليلة الماضية من تطور كبير في المجالات كافة، خاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأكد ولي العهد «أن البلدين الصديقين يعملان على الكثير من الموضوعات وإنجازها لمصلحة البلدين والشعبين، ونأمل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح».

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وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع ولي العهد، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين 6 و9 شهور.

وأضاف أن الاتفاق سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاء لها فيما يعرف باسم أوبك+ يومي الأول والثاني من يوليو لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. وينتهي العمل بالاتفاق بعد الثلاثين من يونيو.

وقال بوتين «سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما. فيما يتعلق بفترة التمديد لم نقرر بعد إذا كانت ستة أو تسعة شهور، ربما ستكون تسعة شهور». ويعني التمديد لمدة 9 شهور أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس 2020.

وكان بوتين أكد أنه سعيد بمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع ولي العهد السعودي.

وقال كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي شارك في صياغة الاتفاق بين أوبك وروسيا، إن الاتفاق الذي بدأ تطبيقه عام 2017 رفع بالفعل إيرادات الميزانية الروسية بأكثر من 7 تريليونات روبل (110 مليارات دولار).

وقال بوتين «الشراكة الاستراتيجية داخل أوبك+ أدت لاستقرار أسواق النفط، وسمحت بخفض الإنتاج وزيادته حسب مقتضيات الطلب في السوق، وهو ما يسهم في التكهن بآفاق الاستثمارات ونموها في القطاع».

وصعد مزيج برنت الخام أكثر من 25% منذ بداية العام الحالي. ولكن استطلاعا لآراء المحللين أجرته رويترز خلص إلى أن الأسعار قد تتراجع مع ضغط تباطؤ الاقتصاد العالمي على الطلب وإغراق الولايات المتحدة السوق بالخام.

وحضر الاجتماع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.

كما حضره من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، والناطق الرسمي باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين، ومساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، ووزير الطاقة الكسندر نوفاك، ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري دميتري شوغاييف.