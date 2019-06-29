ولي العهد يناقش التعاون في التصنيع العسكري مع رئيس جنوب أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، الأمير محمد بن سلمان مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في مدينة أوساكا اليابانية أمس سبل زيادة الاستثمارات السعودية في جنوب أفريقيا، والتعاون في مجال التصنيع العسكري.

حضر اللقاء وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.