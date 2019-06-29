الأمير محمد بن سلمان يستعرض مع السيسي الأحداث الإقليمية والعالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، الأمير محمد بن سلمان مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في مدينة أوساكا اليابانية أمس مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها، وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.
حضر اللقاء وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزيرالدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.
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