ولي العهد يناقش مجالات الاستثمار مع رئيس إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، الأمير محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية أمس رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، وبخاصة في المجالات الاستثمارية.
حضر اللقاء وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزيرالدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.
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