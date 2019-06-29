ولي العهد يستعرض مع رئيس البنك الدولي استعدادات المملكة لاستضافة قمة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في مدينة أوساكا اليابانية أمس مجالات التعاون مع البنك بما في ذلك استعدادات المملكة لاستضافة قمة مجموعة دول العشرين المقبلة، إضافة إلى دعم المملكة للمشاريع التي يقوم بها البنك في الدول الأكثر حاجة.

حضر اللقاء وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.