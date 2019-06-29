ولي العهد يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا مستجدات الأوضاع بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، في مدينة أوساكا اليابانية أمس، برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.