شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنُهي تداولات يونيو على ارتفاع وتحقق مكاسب شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجلسة الأخيرة من يونيو/حزيران مستفيدة من الحالة الإيجابية في الأسواق والتي تتعلق باجتماع الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج".



واستفادت "وول ستريت" هذا الشهر من تكهنات خفض الاحتياطي الاتحادي لمعدل الفائدة هذا العام مما يخفض تكاليف الاقتراض عن كاهل الشركات.



ومن المنتظر عقد اجتماع بين "ترامب" و"شي على هامش قمة العشرين لبحث سبل إنهاء النزاع التجاري بين البلدين.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في الشهر الماضي، في حين بلغ معدل الادخار أكثر من 6%.

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وفي سوق الخام، تراجع "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.6% مغلقاً عند 58.47 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8% بينما حقق مكاسب شهرية بنسبة 9.3%، وبلغ اعلى سعر اليوم عند 59.8 دولار وأقل سعر عند 57.7 دولار.



اما "برنت"، فقد استقر عند 66.55 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1% ومكاسب شهرية في يونيو/حزيران بنسبة 3.2%، وسجل أعلى سعر عند 66.8 دولار وأقل سعر عند 66.08 دولار.



وفي نهاية التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 26600 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26638 نقطة وأقل مستوى عند 26522 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، في حين حقق مكاسب شهرية بنسبة 7.2% ومكاسب فصلية بنسبة 3.4% ومكاسب في النصف الأول من العام بنسبة 14%.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 8006 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 8010 نقاط وأقل مستوى عند 7961 نقطة، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.3%، ومكاسب في يونيو/حزيران بنسبة 7.4%، ومكاسب فصلية بنسبة 4.4%، بينما حقق مكاسب بنسبة 21% في النصف الأول من العام الجاري.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 2941 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 2943 نقطة وأقل مستوى عند 2929 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، في حين حقق مكاسب شهرية بنسبة 6.9%، ومكاسب فصلية في الربع الثاني بنسبة 4.5%، فيما سجل مكاسب في الستة أشهر الأول من هذا العام بنسبة 17.4%.