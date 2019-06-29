شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تستأنف مكاسبها..و"بتكوين" أعلى 12 ألف دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع انتعاش معزم العملات الرقمية على رأسها "بتكوين" التي قفزت بشكل حاد اليوم.



ولا تزال العملات الرقمية تجذب المستثمرين في أعقاب إعلان "فيسبوك" عزمها طرح عملة رقمية تحت اسم "ليبرا" في النصف الأول من العام المقبل.



وفي سياق متصل، صاردت الحكومة الإيرانية أكثر من ألف ماكينة لتعدين العملة الرقمية "بتكوين" في مصنعين مهجورين نتيجة تحذيرات بأن هذه الأنشطة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء المدعومة من الدولة.

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وأكدت السلطات الإيرانية بأن تقارير داخلية أشارت إلى أن أنشطة تعدين "بتكوين" تسببت في ارتفاع استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة 7% في ثلاثين يوماً.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت "الريبل" بحلول الساعة 21:17 جرينتش بنسبة 1.7% إلى 0.42 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.42 دولار وأقل سعر عند 0.40 دولار.



أما "بتكوين"، فقد قفزت بنحو 14% إلى 12236 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 12405.3 دولار وأقل سعر عند 10735.2 دولار.