شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تضع علامة تحذير على التغريدات السياسية التي تخرق قواعدها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت "تويتر" ابتكار خاصية جديدة تعتمد على وضع علامة تحدد بها التغريدات الخاصة بالساسة والتي ربما خرقت قواعدها المتعلقة بمكافحة التحرش وخطاب الكراهية والتضليل.



ووصف مراقبون هذه الخطوة بالجريئة من منصة التواصل الاجتماعي التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تعاملها الضعيف مع تغريدات شخصيات سياسية من بينها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وأكدت الشركة أنها لن تحذف التغريدات التي تراها مناهضة لقواعدها المرتبطة بمكافحة الكراهية والتحرش والتنمر وغير ذلك مما يكتبه بعض الساسة مشيرة إلى أنه عندما تكتشف المنصة أي تغريدة تكسر قواعدها، يتم إخفائها ووضع علامة تحذير عليها.

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ولا يمكن إظهار التغريدة المخالفة إلا بعد الضغط على أيقونة الموافقة على منصة "تويتر" معللة ذلك بأنه من مصلحة الجميع معرفة ما يكتبه الساسة.



وسوف تنطبق هذه الخطوة على القادة والشخصيات السياسية والحزبية المختلفة ومرشحي الانتخابات المحتملين الذين يمتلكون أكثر من مائة ألف متابع.



أما التغريدات المشار إليها، فسوف تحددها الخوارزميات التي تطلقها "تويتر" على منصتها لاكتشاف الأخبار المضللة أو الحسابات الوهمية وغيرها.