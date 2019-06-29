شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تعلن مغادرة مدير التصميمات منصبه وتدرس نقل تصنيع "ماك برو" إلى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "آبل" الجمعة أن مدير التصميمات "إينوي إيف" سيرحل عن منصبه من اجل تأسيس عمل خاص مرتبط بأنشطته السابقة، وسوف تحمل شركته اسم "لاف فروم".



وعمل "إيف" في "آبل" على مدار أكثر من عشرين عاماً واشتهر بتصميمات منتجات "آبل" الهامة على رأسها "آيفون" و"ماك".

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وفي سياق متصل، كشفت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن "آبل" تدرس نقل أنشطتها الخاصة بتصنيع حواسب "ماك برو" إلى الصين، وهي خطوة ألمحت إليها الشركة الأمريكية سابقاً.



وسوف تعمل "آبل" مع شركة تسمى "كوانتا كومبيوتر" في تصنيع الحواسب الجديدة من "ماك برو" في مصنع قرب مدينة "شنغهاي"، ويتميز بمتاخمته لبعض موردي "آبل"، وهو ما يعني شحن المكونات بتكلفة أقل.



تأتي خطوة "آبل" في الوقت الذي تصاعدت فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض المزيد من الرسوم الجمركية ضد منتجات تم تصنيعها في الصين وتستورد إلى الولايات المتحدة.