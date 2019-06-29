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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب بحوالي 5% في يونيو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مواصلة ارتفاعها أعلى حاجز 15 دولارا للأوقية، وذلك مع استقرار الدولار وانتظار الأسواق لقمة الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج".
وسوف يناقش "ترامب" و"شي" إمكانية إزالة العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل يتم بموجبه رفع الرسوم الجمركية ودعن العلاقات التجارية.
وتلقت المعادن النفيسة دعما هذا الشهر من انخفاض الدولارأمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التلميحات من جانب الاحتياطي الاتحادي بخفض معدل الفائدة لمواجهة تباطؤ النمو وتداعيات الحرب التجارية.
وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش عند 96.1 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.02 نقطة.
وفي نهاية التداولات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.3% إلى 15.341 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب شهرية بنسبة 4.8%، بينما بلغ أعلى سعر اليوم عند 15.385 دولار وأقل سعر عند 15.245 دولار.
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