شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع متعافياً من خسائره السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم متعافياً من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة بالتزامن مع تزايد التكهنات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



وسوف يتم الإعلان الشهر القادم عن رئيس الوزراء الجديد للمملكة المتحدة خلفاً لـ"تيريزا ماي" التي تقدمت باستقالتها في وقت سابق هذا الشهر لكنها مثلت بلادها في قمة مجموعة العشرين.



وتشير التوقعات إلى أن السياسي "بوريس جونسون" هو المرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب رئيس الوزراء ليقود بلاده للخروج من التكتل الأوروبي الموحد قبل انتهاء المهلة المقررة في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

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وتترقب الأسواق اجتماع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" على هامش قمة العشرين في اليابان لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.



وكشفت بيانات حكومية أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجلت نموا بنسبة 0.5% في الربع الثاني بما توافق مع التوقعات.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2696، وسجل أعلى سعر عند 1.2735 وأقل سعر عند 1.2664.